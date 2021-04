"Gli occhi di Sara", il quarto capitolo della saga noir di Maurizio de Giovanni a Ne Vale La Pena

Giovedì 15 aprile, alle ore 21.00, nell'ambito della rassegna letteraria Ne Vale La Pena - Online, Maurizio de Giovanni presenta il noir "Gli occhi di Sara" (Rizzoli). Dialoga con l'autore Pierluigi Senatore. L'incontro sarà visibile sulla pagina Facebook della rassegna.

La trama

Torna Sara Morozzi, la donna invisibile capace di leggere il linguaggio del corpo, nel quarto capitolo della serie che ha riscritto le regole del noir al femminile.

A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre sta lottando per salvare la vita del piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una grave malattia. Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce bene. Sono gli stessi che tanti anni prima aveva cercato in ogni modo di dimenticare.La donna invisibile è catapultata indietro nel tempo: Napoli, 1990. È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell’URSS sono in crisi e in Italia sono esplosi i movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma i preparativi fervono e la città si veste a festa per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è membro attivo della più segreta unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione più importante e delicata della loro carriera. Proprio in quei giorni, Sara incrocia quello sguardo. Occhi a cui è impossibile restare indifferenti.Così, mentre il tempo scorre all’indietro, la Sara di oggi deve fare i conti con le passioni e i tradimenti di ieri.In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto meccanismo a orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra Storia recente e racconta gli inconfessabili segreti di Sara, come non l’abbiamo mai vista. Perché, per la prima volta, gli occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua più sincera umanità.

L'autore

Maurizio de Giovanni ha creato le serie bestseller del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone. Per Rizzoli ha pubblicato Il resto della settimana (2015), I guardiani (2017), Sara al tramonto (2018), Le parole di Sara (2019), Una lettera per Sara (2020) e l’antologia Sbirre (2018) con Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo. Per Bur sono uscite le antologie Le mani insanguinate (2016), Le solitudini dell’anima (2017) e L’ultimo passo di tango (2017). Per il personaggio di Sara esiste un progetto di fiction televisiva.