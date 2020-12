"Ossigeno illegale": Nicola Gatteri e Antonio Nicaso presentano online il libro sulle mafie in tempo di pandemia

Lunedì 21 dicembre alle ore 21.00, Nicola Gratteri e Antonio Nicaso presentano in diretta online sulla pagina YouTube e Facebook della Libreria dei Contrari "Ossigeno illegale" (Mondadori). A dialogare con gli autori sarà Pierluigi Senatore.

La trama

L’emergenza Coronavirus rappresenta per le mafie una grande opportunità. C’è, infatti, il rischio concreto non solo che le mafie approfittino della crisi di liquidità delle aziende e dei lavoratori rimasti a casa per iniettare soldi illeciti, con tassi usurai, ma che, in mancanza di controlli puntuali e una mappatura dei settori a rischio, intercettino i fondi destinati al rilancio del Paese.

Gli autori

Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, e Antonio Nicaso, docente universitario e storico delle organizzazioni criminali, raccontano come le mafie coglieranno l’occasione di questa crisi per fare attività di riciclaggio, crearsi nuovi spazi nell’economia e radicarsi nel settore agricolo, della logistica, della grande distribuzione, della finanza o in altri settori strategici per l’Italia.