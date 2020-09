"Panini, storia di una famiglia e di tante figurine", Leo Turrini presenta a Sassuolo il suo nuovo libro

C'era una volta un'Italia che non aveva paura di sognare. L'Italia generosa e coraggiosa della seconda metà del Novecento: un popolo ricco di grandi figure. E anche di magnifiche figurine. Domenica 4 ottobre, prima domenica di Fiere a Sassuolo, a partire dalle ore 18.15 in piazzale Della Rosa Leo Turrini presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Panini, storia di una famiglia e di tante figurine” Minerva Edizioni.

Il popolare giornalista e scrittore sassolese, sul palco allestito in piazzale Della Rosa, presenterà la sua ultima fatica letteraria in compagnia di Marco Dieci, che accompagnerà il racconto attraverso la musica italiana di quegli anni, e con la partecipazione di Giancarlo Corradini che degli Album Panini è stato protagonista per tantissimi anni assieme alle sue vittorie sui campi di calcio.

“Panini sta all'Italia - scrive Walter Veltroni nella sua prefazione - come Disney sta alla America». E senza avere nulla da invidiare.

La partecipazione all’appuntamento è assolutamente gratuita ma, in ossequio alle normative anti-covid, occorre prenotare il proprio posto telefonando, o attraverso un whatsapp, al numero 353/4146356.

Al termine della presentazione Leo Turrini sarà a disposizione per dedicare copie del libro.