"Quanto mi servivi": Francesco Cannadoro presenta il suo libro a Forum Eventi

«Semplicemente esserci. Senza meta, esserci. Perché se proprio dobbiamo esserci e basta, tanto vale esserci bene». Sono le parole che Francesco Cannadoro, nel suo nuovo libro "Quanto mi servivi" (Ultra edizioni) dedica a suo figlio Tommi, sette anni, una malattia degenerativa di cui non si conosce nemmeno il nome - "il drago", la chiama Francesco -, che gli impedisce di camminare e di vedere, di alimentarsi autonomamente. Ma è una vita piena di sorrisi e di risate quella della famiglia Cannadoro, e lo sa bene chi li segue sui social attraverso @diariodiunpadrefortunato, 100mila follower su Instagram, quasi altrettanti su Facebook. Mercoledì 2 marzo alle 21 Francesco spiega al Forum Monzani il motivo di questo successo: una nuova narrazione della disabilità, un tema che si trova spesso ad affrontare due grandi barriere: la retorica e il pietismo". «Cerchiamo di raccontare la disabilità provando (anche) a riderci su, far entrare le persone in una quotidianità a tratti difficile, con ironia e sincerità».

Questa stagione di Forum Eventi è online e dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il super green pass.