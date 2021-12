"La rivincita di un mito": Emilio Ronchi presenta a Sassuolo il suo libro su Marco Pantani

E se la vita di Marco Pantani dopo gli eventi di Madonna di Campiglio fosse andata in un’altra direzione? Prova a rispondere a questo interrogativo il libro dal titolo “La rivincita di un mito” di Emilio Ronchi edito da “Rossopietra” che verrà presentato venerdì 17 dicembre, a partire dalle ore 20 in sala Biasin a Sassuolo. Alla presentazione, curata da ProLoco Sassuolo, sarà presente l'autore.

Per accedere all'evento sarà necessario essere in possesso di Super Green Pass (o anche detto rafforzato), come previsto dal DL n. 172/2021.