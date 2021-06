"Seimila gradi di separazione": le ventiquattro storie di Bruno Ventavoli a Forum Eventi

Un romanzo divertente e feroce: in "Seimila gradi di separazione. Romanzo in 24 storie" (Edizioni E/O) il direttore di Tuttolibri - l'inserto letterario della Stampa - porta il lettore in un viaggio attraverso i vizi dell'Italia contemporanea. Bruno Ventavoli presenta il suo ultimo libro domani sera martedì 8 giugno alle 21 dialogando con Antonio Manzini e Beppe Cottafavi.



Il libro

In queste pagine, nello spirito di film come Amici miei o altri grandi della commedia all'italiana, Ventavoli segue le disavventure di una ventina di personaggi, le cui vite s'incrociano in modo inatteso ed esplosivo. Un po' giallo, un po' commedia, un po' satira di costumi, un po' inchiesta giornalistica, questo romanzo è soprattutto un grande piacere di lettura, perché il lettore è invitato a seguire le tante vicende rocambolesche, sentimentali, sessuali, criminali dei tanti personaggi. C'è la coppia di sposi sado-maso, ci sono i rave party, c'è la partita di calcetto nella nebbia islandese, c'è Antonia aspirante attrice, c'è un suicidio che sembra proprio un omicidio, ci sono i naziskin, gli anarchici che sfasciano il SUV del notaio Enrico, ci sono Nicu e Daina, immigrati dall'est alla ricerca di una vita normale in Italia, c'è un tesoro nascosto in una caverna, ci sono le feste piccanti della Contessa. Il tutto ambientato nella felice pianura padana, tra Torino, l'Emilia e la Lombardia: un'inestricabile trama di destini che si scontrano e si incrociano, in una sarabanda di idee e d'invenzione.



L'autore

Bruno Ventavoli è nato a Torino nel 1961. Dirige TuttoLibri, l'inserto settimanale della Stampa dedicato ai libri. Studioso di letteratura ungherese, ha tradotto tra gli altri Géza Ottlik, Magda Szabó, Antal Szerb, György Dragomán e László Krasznahorkai. Dopo aver pubblicato quattro gialli, questo è il suo quinto romanzo.



E' possibile seguire questo incontro con l'autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube "BPER Banca Forum Monzani" o dall'account twitter @GruppoBPER_PR. Infoline: BPER Banca Forum Monzani, tel. 059 2021093.