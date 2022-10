“A libro aperto in Zona Tempio”: venerdì la presentazione di “San Geminiano – Vescovo e protettore”, l'ultimo libro di Gabriele Sorrentino

Prosegue “A libro aperto in Zona Tempio”, la rassegna presentata da Via Piave & Dintorni APS, che prevede incontri con autori modenesi o che raccontano storie di modenesità. Le serate, ad ingresso libero, si svolgono presso l’ex-cinema Principe in Piazzale Natale Bruni a Modena, col contributo del Comune di Modena - Quartiere 1. Nel secondo incontro di venerdì 7 ottobre alle ore 21 Gabriele Sorrentino presenterà il suo libro “San Geminiano – Vescovo e protettore”, edito da Terra e Identità.

L'autore affronta la figura del Santo da diverse angolazioni: la ricostruzione del personaggio storico, basandosi sulle poche fonti coeve; la storia del Geminiano "politico" e "culturale" e di come si è intersecata con la storia di Modena; i miracoli; le altre località, oltre a Modena, di cui Geminiano è patrono: Guiglia, Massa Finalese, San Gimignano, Pontremoli, Pieve d'Olmi e Vlelmur-sur-Agout, territori lontani fra loro, ma su percorsi di strade di pellegrinaggio e tutti protetti da invasioni e nemici esterni per intercessione del santo.

Sorrentino presenta un testo fondamentale per chi desidera comprendere la figura storica e spirituale di San Geminiano: chi era Geminiano da Modena? Cosa sappiamo della sua famiglia e delle sue origini? Quali sono i miracoli per cui è ricordato? Il tutto attraverso una narrazione avvincente e rigorosa frutto di una decina d’anni di ricerca sui testi di riferimento. A questo si aggiunga che il 7 ottobre del 1106 le reliquie di San Geminiano furono esposte per la prima volta alla presenza di Matilde di Canossa.

I prossimi appuntamenti confermati sono: mercoledì 12 ottobre, ore 21, Emanuele Moretti presenterà il libro “Misteri lungo la Romea Francigena” e mercoledì 19 ottobre, ore 21, Luigi Guicciardi presenterà il libro “Il ritorno del mostro di Modena”. Il calendario è in aggiornamento.