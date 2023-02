Ne Vale la Pena torna a Carpi con Camilla Ghiotto e il suo libro "Tempesta"

Giovedì 16 febbraio alle ore 20.45, nell'ambito della rassegna Ne Vale La Pena, Camilla Ghiotto presenta "Tempesta" (Salani) all'Auditorium "A.Loria" via Rodolfo Pio, 1 Carpi (MO). Ospite della serata Giacomo Mazzariol, autore del bestseller "Mio fratello rincorre i dinosauri". Conduce Pierluigi Senatore.

Camilla Ghiotto, è una giovane scrittrice che ha debuttato proprio con il libro “Tempesta” edito da Salani. Tempesta è il nome di battaglia del padre Renzo Ghiotto che fu uno dei comandanti partigiani più famosi d’Italia.

Una figlia molto giovane, un padre anziano e i fili di un rapporto da riannodare. Il manifesto per una memoria collettiva, un atto di libertà per un’intera generazione. Un incontro-scontro per riappropriarsi della storia della propria famiglia, un viaggio di formazione indispensabile per trovare una nuova prospettiva e aprirsi al mondo, all’amicizia, all’amore.

Con una scrittura di inconsueta sensibilità, capace di tendere agguati e rivelare sempre nuovi angoli dell'essere, Camilla Ghiotto dà voce a una generazione consapevole di dover combattere battaglie diverse da quelle del passato, ma non meno decisive. Perché la libertà non si conquista mai una volta per tutte.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.