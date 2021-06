"Il testimone chiave", Sarah Savioli presenta il suo ultimo libro al Mondadori Bookstore del Cinema Victoria

Giovedì 17 giugno, alle ore 20.30 presso il Mondadori Bookstore del Cinema Victoria, si terrà la presentazione del libro "Il testimone chiave" di Sarah Savioli. A presentare la serata sarà Fabiano Massimi, autore locale, anch'egli fresco di pubblicazione del suo ultimo romanzo di poche settimane fa. E' gradita la prenotazione.

Il libro

Luigi Barani, un industriale molto ben voluto nella cittadine, rimasto vedovo da tempo, prima di togliersi la vita ha disposto un lascito in denaro a favore della collaboratrice domestica, ma i due figli sono convinti che la donna abbia manipolato il padre a suo favore.

Una truffa testamentaria? Sarà l'Agenzia Cantoni a investigare sull'accaduto, avvalendosi del talento di Anna Melissari, capace di comunicare con piante e animali.



L'autrice

Sarah, classe 1974 nata in Sardegna, oltre a vantare di un curriculum così composto: Laurea in Scienze naturali di Parma, un master in Scienze Fornesi e uno in Chimica analitica, una carriera lavorativa come perito tecnico forense (prima in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'università di Parma e con il RIS dei Carabinieri, poi in libreria professionale); è anche un'ottima divulgatrice e scrittrice.

Gallery

