"L'ultima nota", presentazione online del libro di Roberto Franchini dedicato alla musica nei lager nazisti

Con la presentazione del libro “L'ultima nota. Musica e musicisti nei lager nazisti" del giornalista e scrittore Roberto Franchini, prendono il via le iniziative promosse dal Comune di Castelfranco Emilia in occasione del Giorno della Memoria, giovedì 27 gennaio: durante la serata – trasmessa alle 18.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Città di Castelfranco Emilia – l’autore, dialogando con il vice presidente dell’Istituto Storico di Modena Claudio Silingardi, racconterà un aspetto della shoah solo in parte conosciuto: quello della musica nei campi di sterminio, sviluppato nel volume edito da Marietti.

“Perché la musica - ad Auschwitz, Terezin, Buchenwald e Dachau - si faceva, e per molti motivi: le SS imponevano ai prigionieri di accompagnare con brani strumentali le torture, le marce verso il lavoro o le camere a gas – sottolinea la quarta di copertina - le piccole o grandi orchestre allestite nei lager servivano per intrattenere gli aguzzini nel fine settimana o per sostenere la propaganda nazista. Infine nei campi di sterminio si incontrarono musicisti di grande valore che, pur in quelle condizioni disumane, riuscirono a produrre opere di notevole qualità”.

"Come ogni anno, il Comune di Castelfranco Emilia celebra il Giorno della Memoria proponendo diversi appuntamenti col fine di stimolare una riflessione sul valore che diamo oggi alla memoria e del perché è così importante ricordare – ha dichiarato l’Assessore alla Memoria Rita Barbieri aggiungendo che - nel celebrare il ricordo delle vittime dell’Olocausto, ci vogliamo concentrare sul significato importante di tenere nella memoria, per non dimenticare mai, questa pagina drammatica della nostra storia affinché ciò che è accaduto non possa, anche in forme nuove, accadere “ mai più”. Sappiamo che “Mai più” significa agire in coerenza con la consapevolezza maturata vivendo il presente, la realtà e con la volontà di provare a percepirsi realmente dentro alla memoria, stimolando suggestioni con approfondimenti mirati e coinvolgenti per analizzare al meglio il sentimento reale di ognuno di noi".

Il giorno successivo, il 28 gennaio, ricordiamo che prenderà il via la rassegna "Quando lo sport fa la storia", con il primo dei 5 incontri della rassegna dedicato ai drammatici fatti legati all’olocausto: "Fuori gioco. Storie di Shoah e Seconda Guerra Mondiale", in programma alle 21 in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Città di Castelfranco Emilia. Daniel Degli Esposti, esperto della storia del ventesimo secolo, in un dialogo che si svilupperà attraverso immagini e testi, racconterà le vicende di atleti e di squadre che hanno dovuto fare i conti con le discriminazioni e le persecuzioni dei fascismi, ponendo particolare attenzione alle dinamiche storiche del razzismo.