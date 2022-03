Forum Eventi, Viola Ardone presenta il suo ultimo libro

"La femmina è una brocca: chi la rompe se la piglia", questo ripete sempre la madre a Oliva, la protagonista del nuovo romanzo di Viola Ardone, "Oliva Denaro" (Einaudi), che l'autrice porta al Forum sabato 5 marzo alle 17.30 in un confronto con lo scrittore modenese Fabiano Massimi. E' una metafora amara che sintetizza in poche parole il destino delle donne, soprattutto al Sud, fino al 1981, quando venne approvata la legge 442 che abrogava il delitto d'onore e il matrimonio riparatore. Retaggio di tradizioni e leggi antichissime, il matrimonio riparatore di fatto legalizzava lo stupro, lo assolveva e consegnava la donna al suo stupratore per tutta la vita. Siamo alla fine degli anni ‘60 a Martorana, un paesino della Sicilia rurale. In questa terra arida vessata dalla calura mediterranea, Viola Ardone sceglie di raccontare, attraverso il personaggio di Oliva Denaro (anagramma del nome della scrittrice), come il seme del coraggio possa fiorire in un terreno reso sterile dai pregiudizi. Prendendo ispirazione dalla storia di Franca Viola, la prima italiana che scelse di denunciare il proprio stupratore e non accettare un matrimonio riparatore, l'autrice pone al centro del proprio romanzo l'ambiguità insita in quel "codice d'onore" che, col pretesto di difendere la vittima, la privava della parola e la dava in pasto alle malelingue.

Questa stagione di Forum Eventi è online e dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il super green pass.