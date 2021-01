L’Arminuta è diventata una donna: in “Borgo Sud” (Einaudi), uscito in libreria a Novembre, è sposata con Pietro, vive serenamente in una bella casa e in una vita piena di ricordi incompleti, incoerenti, che si sforza solo apparentemente di ricomporre. In un pomeriggio come un altro, le compare davanti la sagoma di una donna familiare, che sembra soltanto l’ombra di un corpo conosciuto: quello della sorella, ossuta, che non chiede permesso e si presenta con un bambino in braccio e uno sfregio sulla testa, a malapena nascosto da un cappello di paglia. Chi l’ha ridotta così e da chi si sta nascondendo?

Due sorelle adulte, diverse per carattere, studi, frequentazioni che sperimentano un legame fortissimo dovuto anche all’“eredità di parole non dette, gesti omessi, cure negate”. Domenica 24 gennaio alle 17.30 Donatella Di Pietrantonio presenta Borgo Sud e ridà voce all’Arminuta, protagonista del suo precedente romanzo, immaginandola adulta, ancora alle prese con la sorella Adriana, con la sua imprevedibilità, i suoi istinti, le sue follie. Entrambe si sono legate troppo presto ai loro uomini e entrambe ne sono state ferite. Quando Adriana precipita dal tetto della sua casa a Borgo Sud, la sorella torna da Grenoble, dove insegna letteratura italiana, per assisterla e liberarla finalmente dalla maledizione del non amore materno.

In questo romanzo Donatella Di Pietrantonio continua la storia de L’Arminuta, caso letterario del 2017 da cui Giuseppe Bonito sta ultimando un film in collaborazione con Rai Cinema.

