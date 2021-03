Sprechi alimentari, come eliminarli: Andrea Segrè presenta il suo nuovo libro a Forum Eventi

Ogni italiano butta nella spazzatura 100 grammi di cibo al giorno, cioè 37 chili all’anno: sulla pattumiera pesano soprattutto pane e verdure fresche, assieme alla pasta fresca e non, che viene spesso gettata senza essere stata consumata. Sull’economia di una famiglia media diventano 85 chili annui, che equivalgono a un costo di 450 euro (dati Osservatorio Waste Watcher); ma il costo finale lievita se si considerano anche il processo di produzione del cibo e quello di smaltimento dei rifiuti. Ma esiste davvero un metodo per eliminare gli sprechi? Un metodo efficace, alla portata di tutti, che non imponga grossi sacrifici?

Domenica 21 marzo alle 17.30 risponde Andrea Segrè - ordinario di Politica agraria internazionale e comparata all’Università di Bologna, fondatore della campagna Spreco Zero, di Last Minute Market e di Waste Watcher, l’Osservatorio nazionale sugli sprechi e l’economia circolare – presentando “Il metodo spreco zero” (edizioni Bur Rizzoli): la risposta è “sì” ed è possibile sperimentarlo in prima persona nell’arco di una settimana, seguendo i consigli del volume.

