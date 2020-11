Tutti dentro: la Tenda presenta il libro di storie dei giorni "in cui non siamo andati da nessuna parte"

Prosegue in streaming parte della programmazione della Tenda dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, mentre non possono svolgersi i concerti live e le iniziative in presenza, nel rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nella settimana in corso non si svolgerà il concerto del trio Circles 44, annunciato per venerdì 27 nella rassegna Arts & Jam; passa invece in diretta Facebook la presentazione, sabato 28 novembre alle 17.30, di “Tutti Dentro. Storie dai giorni in cui non siamo andati da nessuna parte” (Bertoni Editore) a cura dell’associazione “L’asino che vola”, per la serie “Dialoghi con l’autore”.

Sabato 28 novembre è confermato, infatti, l'appuntamento con due degli autori del libro in cui, si legge nella scheda di presentazione, si racconta di “tortellini a spasso e riflessioni canine; documentari sui mass-medici ed esperimenti sui runner; improbabili metodi per evitare il contagio e soluzioni sballate per vivere bene in isolamento. E, ancora, visioni dei nuovi rapporti sociali, disavventure, paure e profezie, allucinazioni varie e solitudini”. Tra sragionamenti e inaspettati momenti poetici, le voci degli autori di “Tutti dentro” raccontano la pandemia facendo emergere dal caos più di un sorriso. Gli autori dei racconti del libro, oltre a Luca Negrogno e Vincenzo A. Scalfari, ospiti a La Tenda, sono Giacomo Assestante, Tullio Baganedda, Guido Barlozzetti, Dorina Bergamini, Marco Bertozzi, Marco Bortoluzzi, Adrian N. Bravi, Ugo Cornia, Alessandro Della Santunione, Glanis Euganeo, Ivan Fantini, Francesco Fantoni, Riccardo Goretti, Andrea Lucatelli, Giovanni Maccari, Francesco Malavasi, Gianfranco Mammi, Francesco Marsibilio, Luca Mirabile, Roberto Moliterni, Vincenzo Natale, Vittorio Ondedei, Mauro Orletti, Elena C. Patacchini, Paolo Pergola, Alberto Piancastelli, Nino Princi, Irene Russo, Marino Santinelli, Fainetto Sonetto, Sandro Subito, Stefano Tonietto.

L'appuntamento è visibile in streaming sulle pagine Facebook di Centro Musica Modena, La Tenda e Associazione Culturale L'Asino che vola. Info e aggiornamenti sul programma sono sul sito (www.comune.modena.it/latenda) e sulla pagina Facebook La Tenda.