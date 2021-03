Ne Vale La Pena, Gabriella Genisi presenta online "La regola di Santa Croce"

Venerdì 26 marzo alle ore 21 torna la rassegna in streaming Ne Vale La Pena Online, durante la quale Gabriella Genisi presenterà il suo ultimo libro dal titolo "La regola di Santa Croce" (Rizzoli). Dialoga con l'autrice Pierluigi Senatore.

La sua Lolita Lobosco è ormai una star: le indagini trasposte in prima serata, su Rai Uno, interpretate da Luisa Ranieri, hanno svelato anche al grande pubblico il fascino di una terra, la Puglia, e di un’eroina noir al femminile. Due elementi che tornano anche nell’altra indagatrice nata dalla penna di Gabriella Genisi, la carabiniera salentina Chicca Lopez, protagonista del secondo romanzo a lei dedicato, dopo l’apprezzatissimo Pizzica amara (Rizzoli, 2019) che l’ha fatta conoscere ai lettori.

La trama

Sulla facciata di Santa Croce, gioiello del barocco leccese, tra putti, fregi e allegorie qualcuno ha inciso una scritta. Non può sfuggire agli occhi attenti di Chicca Lopez, la carabiniera salentina che dalla prima linea del nucleo operativo è stata relegata alla tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio. Giubbotto di pelle e coda di cavallo, il carattere testardo e focoso della marescialla non è ben visto, soprattutto dai suoi superiori. È un nome, quello ricomparso sulla facciata della chiesa, che riporta indietro nel tempo: Eva. Salento, anni Ottanta. Era un’estate maestosa, il mare scintillava di un blu incontaminato quando tre ragazzi si legarono per sempre con un patto di sangue. Due amici di una vita e lei, una ragazzina biondissima dallo sguardo selvatico. Ma in uno di quei pomeriggi di caldo e di cicale, Eva è sparita senza lasciare traccia. Chicca Lopez si ritrova faccia a faccia con quei segreti seppelliti nel passato. Ha intenzione di andare fino in fondo per trovare la verità e non lasciare che Eva diventi una delle tante donne svanite nel nulla, troppo spesso uccise in nome di un crimine chiamato erroneamente amore. Con una scrittura avvolgente come i venti del Sud, Gabriella Genisi scava nella memoria indelebile di una terra sospesa tra Oriente e Occidente e svela le passioni feroci che si nascondono nell’amicizia più sincera e nelle promesse d’amore.

L'autrice

Gabriella Genisi vive a Bari ed è autrice della serie del commissario Lolita Lobosco che, nel 2021, è diventata una fiction televisiva di successo trasmessa da Rai 1, con protagonista Luisa Ranieri e la regia di Luca Miniero. Per Rizzoli ha pubblicato “Pizzica amara” (2019).

La rassegna Ne Vale la Pena è promossa dal Comune di Carpi in collaborazione con Bper, Radio Bruno e Libreria Mondadori Bookstore di Carpi.