''Le cose che ti capitano di nascosto'': Antonino Geraci presenta il suo romanzo alla libreria Fenice di Carpi

Giovedì 10 dicembre, alle ore 19.00, si terrà online la presentazione del romanzo ''Le cose che ti capitano di nascosto'' di Antonino Geraci in collaborazione con La Fenice Libreria di Carpi. Dialogherà con l'autore Serena Arbizzi, giornalista della Gazzetta di Modena. Sarà possibile seguire l' evento sul profilo Facebook o sul canale YouTube della Libreria.



"Le cose che ti capitano di nascosto" è il romanzo vincitore del Premio Speciale della Giuria alla XIV Ed. del Premio Letterario Nazionale Giovane Holden, vincitore del Premio Speciale della Giuria alla IV ed. del Concorso Letterario Nazionale La Quercia del Myr e vincitore del diploma di merito del Concorso Letterario Internazionale Milano Metropoli 2020.



La trama

Fabio ha dieci anni, è introverso ma con una spiccata fantasia. Le sue passioni sono i fossili, i libri e sognare cosa farà da grande. Su un quaderno scrive il diario delle sue vacanze in colonia nell'estate del 1979 e ci racconta dei suoi giochi e delle sue noie, del suo entusiasmo e delle sue paure, dei suoi amici a volte veri e a volte immaginari. Fa così le proprie scoperte, ora nel mondo reale, ora in un suo mondo inventato.

Con la memoria confusa di chi è distratto dall'abitare più mondi. Giorno dopo giorno racconterà quello che è un crescendo di episodi misteriosi e ambigui tanto da diventare complicato, anche per Fabio, capire se quanto scrive sia davvero accaduto o sia frutto della sua fantasia. Perché spesso siamo portati a negare l'esistenza di ciò che ci spaventa. "È uno scemo", dicono alcuni di lui. "È un genio", dicono altri. Di una cosa Fabio è convinto: alcuni bambini ospiti della colonia sono scomparsi. Anche se tutti lo negano.