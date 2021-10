Poesia, a Fiorano la presentazione della raccolta "L'attesa" di Yuri Ferrante

Sabato 23 ottobre presso la libreria "Le vite degli altri" a Fiorano Modenese, ci sarà la presentazione della raccolta di poesie "L'attesa", scritta da Yuri Ferrante (edizioni Placebook Publishing). Dialogherà con l'autore Margherita Pennacchia.

Le poesie della raccolta vertono sul tema appunto dell'attesa e del suo significato per le persone; l'emozione per un evento importante in arrivo, il timore per un problema da affrontare o anche l'attesa "inconscia" di qualcosa o qualcuno che possa stupirci e cambiare la nostra giornata.

Yuri Ferrante è nato nel 1983 a Modena. Dopo la pubblicazione di due raccolte di racconti brevi ("Volevo uscire ma il mondo è esploso" nel 2010 e "La scrittura sintetica" nel 2014), il 2021 è l'anno del libro "L'attesa", la sua prima raccolta di poesie.



Prenotazione consigliata. Telefono 05361856554, Whatsapp 3334978462, e-mail librerialevitedeglialtri@gmail.com.

