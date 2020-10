"Le cose che ti capitano di nascosto", Antonino Geraci al Mondadori Bookstore con il suo nuovo romanzo

Venerdì 9 ottobre, Antonino Geraci presenta il suo nuovo romanzo dal titolo "Le cose che ti capitano di nascosto" (Epika Edizioni) al Mondadori Bookstore del Cinema Victoria. A condurre la serata, che inizierà alle ore 21.00, sarà la scrittrice Sarah Savioli.

"Le cose che ti capitano di nascosto" è il romanzo vincitore del Premio Speciale della Giuria alla XIV Ed. del Premio Letterario Nazionale Giovane Holden e vincitore del Premio Speciale della Giuria alla IV ed. del Concorso Letterario Nazionale La Quercia del Myr.

La trama

Fabio ha dieci anni, è introverso ma con una spiccata fantasia. Le sue passioni sono i fossili, i libri e sognare cosa farà da grande. Su un quaderno scrive il diario delle sue vacanze in colonia nell'estate del 1979 e ci racconta dei suoi giochi e delle sue noie, del suo entusiasmo e delle sue paure, dei suoi amici a volte veri e a volte immaginari. Fa così le proprie scoperte, ora nel mondo reale, ora in un suo mondo inventato.

Con la memoria confusa di chi è distratto dall'abitare più mondi. Giorno dopo giorno racconterà quello che è un crescendo di episodi misteriosi e ambigui tanto da diventare complicato, anche per Fabio, capire se quanto scrive sia davvero accaduto o sia frutto della sua fantasia. Perché spesso siamo portati a negare l'esistenza di ciò che ci spaventa. "È uno scemo", dicono alcuni di lui. "È un genio", dicono altri. Di una cosa Fabio è convinto: alcuni bambini ospiti della colonia sono scomparsi. Anche se tutti lo negano.