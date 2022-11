“La banda dei colpevoli”, Sarah Savioli presenta il suo ultimo romanzo

In arrivo l’ultimo appuntamento della rassegna “Giallo Ginkgo”: sabato 26 novembre alle 17, presso la biblioteca comunale di Formigine, l’autrice Sarah Savioli presenterà il suo ultimo romanzo “La banda dei colpevoli”, insieme allo scrittore e direttore della biblioteca Fabiano Massimi.

Dopo un master in Scienze Forensi e uno in Chimica analitica, Savioli per più di dieci anni lavora come perito tecnico scientifico forense, prima in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Parma e con il ris dei Carabinieri, poi in libera professione. Anche in questo nuovo thriller, compariranno insospettabili aiutanti e nuovi divertenti testimoni chiave dal mondo animale.