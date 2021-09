"Le rune di Leif": Carlo Cavazzuti presenta il suo romanzo a Modena

Venerdì 24 settembre alle ore 20.30, presso la libreria Mondadori Point del cinema Victoria di Modena, avverrà la presentazione del romanzo storico "Le rune di Leif" del modenese Carlo Cavazzuti, pubblicato da Sága Edizioni il 10 settembre.

Leif Gnupasson è un guerriero vichingo il cui fato verrà profondamente turbato da una visione, la prima di cinque che sconvolgeranno, negli anni, la sua vita. Sono tante le vite che Leif vive e quelle che gli Dei scrivono sulla sua strada. In un intreccio di viaggi di potere, di misticismo e di legami di sangue - e non - che lo faranno attraccare a terre sconosciute e gli faranno conoscere culture, tradizioni e lingue diverse, partiremo da Leksivfalla, suo paese natale in Norvegia, per giungere infine a Costantinopoli.

La relatrice sarà Daniela Briganti, attrice e cantante, nonché prima lettrice in anteprima del romanzo. La serata è gratuita, per partecipare è obbligatorio avere il green pass e prenotare poiché i posti sono limitati. Per assicurarvi il vostro posto, scrivere un messaggio su whatsapp al 3534094948, oppure inviare un e-mail a libreriavictoriacinema@gmail. com.

