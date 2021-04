"L'antifascismo non serve più a niente": Carlo Greppi ospite di ANPI Modena

“Immaginate una democrazia percorsa quotidianamente da un ritornello che punta a riabilitare la dittatura sulle cui macerie è sorta e il dittatore che l’aveva tenuta saldamente in pugno per vent’anni”.

Inizia così il saggio “L’antifascismo non serve più a niente” (Ed. laterza) il cui autore Carlo Greppi sarà ospite di Libri&Autori, rassegna culturale a cura dell’ ANPI Provinciale Modena, venerdì 16 Aprile, alle ore 18.00, in diretta sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom.

Greppi, classe 1982, dottore di ricerca in Studi Storici, collabora con Rai Storia ed è membro del Comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” ed ha al su attivo saggi e romanzi.

Ad aprire l’appuntamento il Presidente ANPI Provinciale Modena, Lucio Ferrari, mentre sarà Paolo Rocca, della Segreteria ANPI Provinciale Modena, a coordinare l’incontro e rivolgere domande all’Autore affiancato in questo compito da Giulia Dodi, collaboratrice dell’ ”Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena”.

"Proviamo ad immaginare un Paese in cui viene ripetuto costantemente: che c’entriamo noi col fascismo? , tanto non era una dittatura, anzi ha fatto pure qualche cosa di buono e dove la Resistenza diventa un’eredità scomoda. Poi, immaginiamo di mettere alla prova dei fatti queste parole. E’ ciò che fa “L’antifascismo non serve più a niente” focalizzando lo stato attuale del nostro Paese e ripercorrendo le ragioni per cui è necessario, ora più che mai, riprendere in mano la storia dell’Antifascismo italiano e le parole, le azioni di uomini e donne protagonisti di una lotta senza compromessi": questa la presentazione di ANPI.

Per partecipare occorre scaricare l’ App ZOOM e collegarsi, non prima delle ore 17.50 di venerdì, cliccando su questo link. Spazio anche ad interventi e domande del pubblico, prenotate tramite la chat. La diretta dell’iniziativa può essere seguita (o vista successivamente) sulla pagina Facebook di ANPI Provinciale Modena.