Le musiche della Corte Estense in un cd: presentazione online con Grandezze & Meraviglie

Giovedì 3 dicembre alle ore 16.30, Grandezze & Meraviglie propone la conferenza “The Prince of Music: Francesco II d’Este in cd” a cura di Giovanni Paganelli e Federico Lanzellotti, che presenta la recente produzione discografica del Festival. L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La conferenza fa parte della serie di incontri interdisciplinari “I Linguaggi delle Arti: Trionfi” a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli.

Durante il ducato di Francesco II d’Este (1674-1694), la corte di Modena fu un crogiuolo musicale di straordinaria rilevanza. Posta al centro di una raffinata rete musicale, la città manteneva rapporti con i principali centri culturali della penisola e, attraverso saldi rapporti dinastici e diplomatici, si assicurò solidi interscambi con le maggiori corti europee. Nel 2019, Grandezze & Meraviglie ha lanciato un crowdfunding la cui riuscita ha consentito che, a partire da un concerto previsto nell’ambito del Festival, si giungesse alla realizzazione di un Compact disc “Francesco II d’Este, The Prince of Music” con l’etichetta discografica Brilliant. Le musiche, in gran parte inedite, rappresentano una sintetica antologia di pagine vocali e strumentali esemplari del periodo barocco. Giovanni Paganelli, alla direzione della produzione e Federico Lanzellotti, nella doppia veste di musicista e musicologo, presentano questa prima avventura discografica dell’ensemble Modena Barocca.

L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Google Meet a questo link. Per ulteriori informazioni, contattare e-mail: info@grandezzemeraviglie.it; telefono: 059 214333 / 345 8450413.