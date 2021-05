"Troppa famiglia fa male": la psicoanalista Laura Pigozzi a "Differenze"

Si intitola “Troppa famiglia fa male” il terzo e ultimo appuntamento di “Differenze”, il ciclo online, proposto dal Centro per le famiglie in collaborazione con Biblioteca Delfini e Cooperativa Mediando, incentrato sulla vita delle famiglie di oggi tra certezze, crisi e opportunità. Nell’incontro, in programma giovedì 6 maggio dalle 18 alle 20, la psicoanalista Laura Pigozzi interverrà sul tema del maschile e del femminile, ruoli nell’educazione dall’infanzia all’età adulta.

Per partecipare all’appuntamento, pubblico e gratuito, occorre inviare una mail con la richiesta d’iscrizione al Centro per le famiglie (centrofamiglie.iscrizioni@comune.modena.it), che spedirà la conferma d’iscrizione e le istruzioni per il collegamento alla piattaforma digitale che ospiterà l’iniziativa.

I primi due incontri della rassegna sono stati dedicati all’amore nella coppia e alla molteplicità del fare e dell’essere famiglie oggi. Per ulteriori informazioni: Centro per le famiglie tel. 059/203 3614-3343. La Biblioteca Delfini cura, inoltre, bibliografie tematiche sugli argomenti oggetto del ciclo che sono consultabili al sito www.bibliomo.it nella sezione “Proposte di lettura”.