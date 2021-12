Piumazzo, torna il Presepe meccanico alla Parrocchia di San Giacomo

Inaugurato lo scorso 19 dicembre e visitabile fino al prossimo 6 gennaio, torna alla Parrocchia di San Giacomo il Presepe Meccanico di Piumazzo, una tradizione che prende il via negli anni '80 grazie alla meticolosa opera Massimo Balestri ed Ernesto Bottazzi e che ogni anno richiama centinaia di visitatori modenesi, e non solo. Il presepe è stato ampliato nel tempo grazie all'ingegno di Fausto Negrini, arrivando ad occupare una superficie di 40mq occupata da oltre 200 statuette semoventi.

Quest'anno il presepe sarà visitabile nei giorni feriali dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, mentre nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Due inoltre le aperture straordinarie: domenica 9 e 16 gennaio, con orario festivo. Per accedere sarà necessario essere muniti di green pass e mascherina, inoltre verrà misurata la temperatura all'ingresso. Come si legge sulla pagina Facebook dedicata, per evitare assembramenti gli ingressi saranno contingentati e limitati a gruppi di 12 persone, le quali potranno sostare per una quindicina di minuti.