Il Presepe Vivente torna a Fanano in tutta la sua bellezza

Ogni due anni, dal 2010, i volontari di Fanano riescono a ricreare un’atmosfera unica per due giorni, il 24 Dicembre 2022 e il 5 Gennaio 2023, nel pieno significato della tradizione natalizia, con il Presepe Vivente.

Oltre 250 figuranti scenderanno in piazza portando gli antichi mestieri: se per alcuni sarà l’emozione di ripetere il lavoro faticoso dei nonni imparato da bambini, per altri sarà invece l’occasione di portare in piazza il proprio lavoro attuale, ma svolto come in antichità. Insomma, un modo anche didattico di capire come si lavora e si viveva una volta, in un mondo in cui tutto non era così “cotto e mangiato”, ma lungamente lavorato.

Ecco che quindi la “Fanano di una volta”, illuminata solo da torce soffuse, si mostrerà in tutta la sua bellezza: palazzi antichi aperti, cantine che riprendono vita, uomini con tabarri, donne con fazzoletti in testa e lunghe gonne, norcini, fabbri, falegnami, impagliatori, bottai, agricoltori battitori di grano, scalpellini e tanti altri protagonisti di queste due notti uniche.

Il Presepe Vivente indicativamente sarà visitabile dalle ore 18, con inizio della processione “della natività” alle ore 22.

Il 24 Dicembre, giorno della Vigilia di Natale, ci sarà la funzione religiosa susseguente alla processione in Chiesa di San Silvestro alle ore 23. Il 5 gennaio il programma sarà fondamentalmente lo stesso, con l’aggiunta di alcuni stand gastronomici che prepareranno pietanze calde per i tanti turisti e curiosi che saliranno a seguire il Presepe.

Durante tutte le vacanze di Natale, a cavallo dei due giorni del Presepe (24 dicembre 2022 e 5 gennaio 2023) sarà possibile girare per il Centro di Fanano e vedere gli allestimenti preparati.

Il Presepe Vivente di Fanano è giunto alla sesta edizione, visto lo stop dell'edizione 2020/2021 causa Covid.