La magia del presepe vivente per le strade di Montefiorino

La magia del presepe vivente torna a Montefiorino venerdì 23 dicembre.

Il presepe vivente, giunto alla sua 16° Edizione, tornerà per le vie del borgo in tutta la sua bellezza. L'appuntamento è previsto per le ore 20.30, con ritrovo presso la Chiesa Parrocchiale.

L'evento è organizzato dal Comitato del Presepe Vivente e dalla Parrocchia di Montefiorino, con il patrocinio del Comune di Montefiorino.