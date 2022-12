Il giro del mondo in 800 presepi a Museo di Fiorano Modenese

A partire da giovedì 8 dicembre 2022, in occasione delle festività natalizie, riprendono le aperture del Museo del Presepe Etnico a Spezzano in via Pio Donati 26.

Dietro ogni presepe c'è un volto, una cultura, una tradizione, ma tutti vogliono trasmettere lo stesso messaggio di pace e fratellanza. Un meraviglioso "Giro del mondo in 800 presepi" vi aspetta. Creatività, colore, cultura.

Ingresso gratuito.