Natale Modenese | Dieci presepi da vedere a Modena e provincia

1 - NATIVITA' TRA NAPOLI E MODENA IN PIAZZA MAZZINI. Inaugurato l'8 dicembre, in Piazza Mazzini, il Presepe napoletano "Natività: tra Napoli e Modena" è la maestosa opera composta da statue alte 2 metri realizzata dalla Bottega d'Arte "Cantone e Costabile" con le stesse tecniche e materiali caratteristici dei Presepi Settecenteschi.

2 - PRESEPE MECCANICO DI PIUMAZZO. Inaugurato lo scorso 19 dicembre e visitabile fino al prossimo 6 gennaio, torna alla Parrocchia di San Giacomo il Presepe Meccanico di Piumazzo, una tradizione che prende il via negli anni '80

3 - MUSEO DEL PRESEPE ETNICO A SPEZZANO. Apartire da mercoledì 8 dicembre riapre il Museo del Presepe Etnico a Spezzano di Fiorano Modenese. Nel museo sarà possibile ammirare oltre 800 presepi facenti parte della collezione di 1200 esemplari, raccolti da Ferruccio Giuliani in giro per il mondo, creati da lui o da altri artisti.

4 - PRESEPE MINI ALL'EX CINEMA PRINCIPE. Per nove anni i fratelli Giorgio e Maurizio Marinelli e Maurizio Morselli hanno realizzato per Via Piave & Dintorni APS un apprezzatissimo maxi presepe collocato nell’atrio dell’ ex-cinema Principe, per l’animazione natalizia della Zona Tempio, che torna quest'anno in formato "mini", fruibile direttamente dall'esterno della struttura.

5 - MUSEO DEI PRESEPI A VILLANOVA. Riapre a Villanova il Museo dei Presepi, dopo un anno di chiusura. Il Museo raccoglie uno straordinario insieme di presepi artistici di diverse epoche e provenienze, fra cui spiccano quelli della tradizione napoletana del Settecento appartenenti ai Duchi d'Este e quelli romani dell'Ottocento.

6 - MOSTRA DI PRESEPI A FORMIGINE. Dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, alle Loggette a Formigine (piazza Repubblica 9), torna la tradizionale Mostra di Presepi, che rinnova il suo appuntamento dopo un anno di chiusura forzata.

7 - PRESEPE DEGLI STUDENTI IN PIAZZA ROMA. E’stata inaugurata in Piazza Roma, sotto l’imponente abete luminoso promosso da USCO, la creazione realizzata per mano degli studenti e dei docenti delle classi 3°B, 4° e 5° del corso di Design Ceramico dell’Istituto d’Arte “A. Venturi”, in collaborazione con Modenamoremio.

8 - PRESEPE BLU DI SAN FELICE. Il "presepe blu", così chiamato perchè composto interamente da luci, sarà presente per tutto il mese di dicembre in Piazza Matteotti a San Felice sul Panaro, oltre a tante altre sorprese per le vie del centro storico.

9 - CAPANNA DELLA NATIVITA' A VIGNOLA. Sarà visitabile fino al prossimo 9 gennaio la Capanna della Natività allestita dall'Associazione Culturale Centro Studi Vignola, sita ormai da tradizione in Piazza dei Contrari.

10 - PRESEPE DEL DUOMO DI MODENA. Il presepe permanente del Duomo di Modena, realizzato da Antonio Begarelli nel 1527, è uno dei più antichi della zona. Costruito in terracotta, la grazia e la meticolosa semplicità delle sue figure, lo hanno reso uno dei presepi permanenti più celebri d'Italia.

Tutti gli altri eventi sono consultabili nella nostra sezione Cosa fare in città. Vi invitiamo in ogni caso a verificare direttamente, magari con una telefonata, che le attività si svolgano come indicato, visto che l'emergenza covid potrebbe richiedere prenotazioni o condizioni particolari di partecipazione. E non dimenticate di mantenervi sempre in condizioni di sicurezza!