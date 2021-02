"Un minuto d'arte": Stazzitta presenta il suo nuovo libro a Forum Eventi

In tv l'abbiamo vista di recente alla guida di X Factor 2020 per sostituire Alessandro Cattelan in isolamento causa Covid. Ma Daniela Collu - in arte @Stazzitta - si muove trasversalmente fra mondi diversi dando a tutti quel suo tocco di ironia affilata e precisa. L'ultima sua impresa è "Un minuto d'arte" (Vallardi Editore), che presenta al pubblico del Forum domenica 14 febbraio alle 17.30 in una conversazione con Marco Miana.

Il sottotitolo del libro è tutto un programma: 60 capolavori per riscoprire il piacere dell'arte senza filtri, senza soggezione, e con uno sguardo libero. Il tuo. La Collu accompagna il lettore in un percorso spassoso e insieme rivelatorio, attraverso opere del mondo antico e dell'espressività contemporanea, raccontati con una leggerezza che rende digeribile anche il quadro più complesso: nel volume scorrono Michelangelo e Piero Manzoni, Botticelli e Magritte, Canova e l'action painting. Qui l'arte viene descritta - e forse anche un po' dissacrata - in una maniera inedita, per avvicinarsi di più alla sensibilità di oggi e far apprezzare la materia anche ai più giovani.

E' possibile seguire gli incontri con l'autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube "BPER Banca Forum Monzani" o dall'account twitter @GruppoBPER_PR. Infoline: BPER Banca Forum Monzani, tel. 059 2021093.