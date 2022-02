Musei, "Primordiali" svela le fake news sul paleolitico

Gli uomini preistorici mangiavano solo carne, combattevano contro i dinosauri per salvare le loro donne ed erano afflitti da una serie ininterrotta di catastrofi naturali. Sono cose che sappiamo tutti. Ma siamo davvero sicuri che la storia, anzi la preistoria, sia andata così?

Lo sveleranno Marta Arzarello e Cristiana Zanasi, curatrici della mostra “Primordi”, nell’incontro “Fake news sul Paleolitico” in programma domenica 13 febbraio, alle 17, al Museo Civico, nell’ambito della rassegna “Primordiali”.

Attraverso film come “I Flinstones”, “L’era glaciale” e “The Croods”, oppure i più raffinati “Primal” e “Alpha”, fumetti come Aventura, ma anche un divertente quiz a cui i partecipanti potranno rispondere attraverso la piattaforma di apprendimento Kahoot.it e che mette in palio un premio “preistorico”, le due relatrici mostreranno come fake news, stereotipi, luoghi comuni e fantasie, siano tuttora presenti nella narrazione della Preistoria, nonostante decenni di ricerche.

La Preistoria è infatti uno dei periodi che più si presta a lasciare ampi spazi all’immaginazione, soprattutto a causa della scarsa conoscenza di questo lunghissimo periodo, ancora oggi considerato una sorta di anticamera della Storia, quella “vera”, legittimata da fonti scritte. La scarsa conoscenza, la connotazione primitivistica, la banalizzazione delle informazioni, una comunicazione sempre più mediaticamente orientata alla notizia aneddotica o alla curiosità hanno fatto proliferare una quantità di stereotipi non paragonabili ad altri periodi storici né ad altre discipline. Arretratezze e chiusure mentali che impediscono di accedere alla scoperta della storia dell’umanità attraverso quella porta formidabile che è costituita dalla Preistoria.

L’ingresso all’incontro è gratuito, i posti sono limitati e si consiglia la prenotazione al numero 059 2033125 o scrivendo a palazzo.musei@comune.modena.it . Per informazioni: www.museocivicomodena.it; FB e IG: museocivicomodena

Per partecipare è richiesto il Green pass rafforzato e raccomandato l’uso di mascherina FFP2.

“Primordiali” è la rassegna di appuntamenti che, fino a maggio 2022, accompagnano la mostra “Primordi. La riscoperta della raccolta del Paleolitico francese del Museo civico di Modena” realizzata a cura di Marta Arzarello e Cristiana Zanasi.