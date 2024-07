A Carpi appuntamento con lo spettacolo "La principessa Capriccio"

All’interno della rassegna “Così lontano, così vicino”, il calendario di eventi estivi nelle frazione di Carpi, appuntamento sabato 13 luglio alle 21 negli spazi della Parrocchia di Gargallo, in via Chiesa 25 a Carpi, con lo spettacolo “La principessa capriccio”. Narrazione e musica dal vivo si mescolano in questo racconto fantastico che vede sul palco Matteo Curatella e Francesca Zoccarato. L'ingresso è libero, in loco anche servizio bar e gnocco fritto.

L'evento fa parte della rassegna che fino ad inizio agosto anima le frazioni carpigiane, promossa dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune e dal Castello dei ragazzi. Gli appuntamenti inseriti in questa rassegna sono diciotto in totale e toccano tutte le otto frazioni carpigiane grazie alla collaborazione di circoli, parrocchie e volontari e al contributo di Sinergas.