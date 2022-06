Produzione e degustazione di nocino, appuntamento alle Salse di Nirano

Domenica 26 giugno alla Riserva delle Salse di Nirano ci aspetta l’iniziativa “Riserve di gusto: il nocino”. Insieme agli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese prepariamo il nocino nuovo e degustiamo quello del 2021, facendo tesoro di consigli e ricette. Appuntamento alle ore 15.30 presso Ca’ Tassi.

Per info e prenotazioni: salse.nirano@fiorano.it - 0522 343238 oppure 342 8677118. Il form per prenotarsi è rintracciabile sul sito comunale. Si raccomanda l’uso della mascherina al chiuso e all’aperto quando non è possibile mantenere le distanze dagli altri. Per le escursioni indossare sempre scarpe da ginnastica/trekking e abbigliamento adeguato. Si chiede di rispettare il Regolamento della Riserva Naturale, le indicazioni delle guide e le vigenti disposizioni anti-contagio da Covid.