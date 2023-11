La Prof.ssa Elisabetta Menetti racconta Boccaccio all'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti

Giovedì 30 novembre presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena (Corso Vittorio Emanuele 85), alle ore 17, Grandezze & Meraviglie presenta l’incontro a ingresso libero: “Il Significato della Meraviglia nel Decameron di Giovanni Boccaccio”, con la docente universitaria ed esperta Elisabetta Menetti. Il capolavoro trecentesco narra degli svaghi di un gruppo di dieci giovani amici che durante il periodo in cui la peste devasta Firenze (1348), decidono di fuggire dalla temporaneamente pericolosa città per trovare rifugio nelle campagne circostanti.

Elisabetta Menetti analizzerà come la visione lieta e comica della vita descritta dal fiorentino sia legata, per contrasto, alla causa drammatica, terribile e spaventosa. La peste nera del 1348 sembra annullare tutto il mondo precedente, fondato sui valori antichi di cortesia e di onestà: tutto sembra annientato e ai giovani sopravvissuti non resta che fuggire, per cercare altrove un mondo nuovo. Le novelle, che i dieci narratori si racconteranno durante il soggiorno nelle colline fiesolane, sono il modo, creativo e vitale, per reagire al trauma collettivo, per recuperare ciò che è stato perduto e per ricostruire il senso della meraviglia per la vita, attraverso le finzioni narrative.

Elisabetta Menetti insegna Letteratura italiana al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena. Direttrice della rivista Griseldaonline, ha scritto numerosi studi sulla tradizione narrativa italiana. Il suo ultimo libro è dedicato allo scrittore Gianni Celati: Gianni Celati e i classici italiani (2020).

