“Profughi nel silenzio", la mostra ospitata dal municipio di Castelvetro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

“Profughi nel silenzio, la vicenda del Villaggio San Marco 1954-1970” è il nome della mostra che sarà ospitata dal municipio di Castelvetro dal 14 al 24 febbraio in occasione delle commemorazioni per il “Giorno del Ricordo”. Il 16 febbraio ci sarà la visita guidata alla mostra per le scuole secondarie di primo grado di Castelvetro.

La mostra è realizzata attraverso la raccolta di materiale documentario e iconografico dell’esodo giuliano-dalmata, dall’arrivo dei profughi in Italia alla loro permanenza nel tessuto locale con una particolare focalizzazione sull’esperienza del Villaggio San Marco, aperto nell’ex Campo di concentramento di Fossoli a partire dal 1954 e rimasto attivo per quasi 17 anni.

La mostra è una produzione della Fondazione Fossoli e dell’Istituto storico di Modena, a cura di Maria Luisa Molinari e Mila Orlic, con la consulenza scientifica di Raoul Pupo. La mostra sarà aperta da lunedì e giovedì ore 8.30-14 e 14.30-18; martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-14.30.