Itinerari e mostre a Modena per celebrare la Festa della Repubblica

Incontri con gli studenti, un itinerario alla scoperta dei valori della Costituzione, mostre e la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera in piazza Roma sono alcune delle iniziative in programma per celebrare, a partire da martedì 31 maggio, i 76 anni della Repubblica italiana.

Il calendario, curato dal Comitato comunale per la storia e la memoria del Novecento, si apre martedì 31 maggio, alle 15, alla Casa delle donne, in strada Vaciglio nord 6, con “Revolution lab. Rivoluzioni, diritti e oggetti rivoluzionari con le parole della Generazione Z”, incontro con gli studenti che hanno partecipato al percorso laboratoriale.

Il momento principale delle celebrazioni istituzionali per la Festa della Repubblica sarà giovedì 2 giugno, in piazza Roma, su iniziativa della Prefettura, con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, e la rassegna della prefetta Alessandra Camporota ai picchetti schierati. La cerimonia, che inizierà alle 9.30 sulle note della banda cittadina, proseguirà con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, l’intervento della Prefetta e la consegna delle onorificenze. La mattinata si concluderà con letture a cura di studenti e studentesse del liceo Sigonio e con la musica della banda Rulli Frulli.

Sempre giovedì 2 giugno, dalle 15, in piazza Grande, è allestita la mostra “Costituzione – articolo 11: il detergente che disarma” che propone manifesti sulla Costituzione, a cura di Casa per la pace di Modena in collaborazione con il Gruppo don Milani.

Alle 16, dall’ingresso Porta nord della stazione ferroviaria (via Fanti 37), parte “Il cammino della Repubblica”, itinerario nel centro storico cittadino alla scoperta dei valori della Costituzione e dei luoghi che hanno segnato l’Italia repubblicana. L’iniziativa è adatta a tutti ed è gratuita ma è necessario prenotarsi entro martedì 31 maggio (alla mail: info@pophistory.it). La camminata è a cura di Pophistory; Istituto storico e Centro documentazione donna.

Alle 18, sempre giovedì 2 giugno, alla residenza universitaria San Filippo Neri (in via Sant’Orsola 52), inaugura la mostra itinerante “All’origine della Repubblica. Dall’antifascismo alla Costituzione. Ribelli al confino”, corredata anche da una graphic novel. All’inaugurazione intervengono il vicesindaco Gianpietro Cavazza, Anthony Santilli del Centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione “Isola di Ventotene e Santo Stefano”, e Giovanni Taurasi, in rappresentanza dell’Associazioni nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia).

La giornata delle Festa della Repubblica si chiude alle 21, nel cortile d’onore dell’Accademia, con il concerto della banda cittadina “A. Ferri”.

Il programma delle celebrazioni prosegue nei giorni successivi con due appuntamenti: lunedì 6 giugno, alle 17.30, nella sala di Rappresentanza di Palazzo comunale, sarà presentata la pubblicazione “Con le parole di Aude”, in ricordo di Aude Pacchioni. Venerdì 10 giugno, nell’ambito di “Archivissima 2022”, gli archivi di Modena in rete, coordinati dall’Archivio storico comunale, propongono una serie di iniziative sul tema “L’Archivio per leggere il mondo che cambia”.

Il programma delle celebrazioni per la festa del 2 giugno si può scaricare dal sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it).