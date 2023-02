Per il progetto regionale Teatro e Salute Mentale arriva "La Decima Stella"

Giovedì 23 febbraio il Cinema Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) ospiterà una nuova tappa di “In Viaggio”, progetto regionale votato alla promozione della salute mentale nei teatri dell’Emilia-Romagna.

La compagnia “Teatro delle Benz – Centro Salute Mentale di Castelfranco Emilia” con la regia di Lorenzo Sentimenti presenta l’originale spettacolo “La Decima Stella”. Ingresso unico 5 euro.

La Decima Stella: punto di partenza o meta finale? Ed è più importante giungere alla meta o il cammino che ci porta ad essa? Quali cambiamenti implicherà il cammino e come arriveremo trasformati alla nostra destinazione?

Sono questi gli interrogativi che danno origine allo spettacolo ideato e interpretato dalla Compagnia “Teatro Delle Benz – Centro di Salute Mentale di Castelfranco Emilia” con il coordinamento e la regia di Lorenzo Sentimenti per Associazione Teatrale Piccole Luci Onlus. Uno spettacolo che ha debuttato nell’edizione 2022 di “Màt – Settimana Provinciale per la Salute Mentale” e si profila come una sorta di viaggio iniziatico nel quale gli interpreti si fondono con i personaggi, in un percorso di ricerca interiore che sarà anche cammino di trasformazione.

Un percorso che si snoda attraverso l’universo teatrale che come sempre diviene specchio nitido della vita stessa e dove la leggerezza narrativa tipica delle produzioni di “Teatro delle Benz” si fonde con lo spessore degli interrogativi suscitati.

Infine, saprà questo cammino trovare anche delle risposte?

‘In Viaggio, dall’io al noi per promuovere la salute mentale nei teatri dell’Emilia-Romagna’ è una delle iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Teatro e Salute Mentale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna - Assessorato politiche per la salute e Assessorato alla cultura e paesaggio e dai Dipartimenti di Salute Mentale di Bologna, Cesena, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini. Scopo del progetto è l’incontro fra l’arte teatrale, la lotta al pregiudizio, la percezione sociale della malattia mentale e la ricerca di innovazione nel campo della riabilitazione e dell’inclusione sociale.

Il coordinamento del progetto è affidato all’Istituzione Gian Franco Minguzzi e all'Associazione di Promozione Sociale Arte e Salute in collaborazione con ASVO-VOLABO Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, le Università di Bologna e di Ferrara e vede la collaborazione di numerosi Teatri e Compagnie della regione.

Per la stagione 2022/2023 sono 14 gli spettacoli - undici le compagnie coinvolte - inclusi nei cartelloni dei maggiori teatri della regione grazie alla collaborazione con ATER Fondazione - Circuito Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna e la gestione organizzativa del Centro Diego Fabbri di Forlì. Ruolo principale dei due enti è quello di coordinare e gestire la circuitazione degli spettacoli nei Teatri del Circuito e nei teatri regionali aderenti al progetto.