Liberazione, il 24 aprile ricco programma di iniziative a Castelnuovo

Commemorazioni, sport e musica per festeggiare, finalmente insieme, il 77° anniversario della Liberazione. Domenica 24 aprile l'Amministrazione comunale di Castelnuovo, insieme ad ANPI, Circolo Caos, Associazione Capanno e Scuola Pallacanestro Castelnuovo, organizza una giornata di iniziative per celebrare la festa nazionale per eccellenza. Si comincia alla mattina, a partire dalle 10.30, con la posa delle corone ai monumenti ai caduti di Castelnuovo e Montale.

Momenti commemorativi, ma anche sport e concerti presso l'impianto del Centro sportivo di via Ciro Bisi. La giornata proseguirà infatti nel segno della palla a spicchi con l'evento di “Liberazione”, che vedrà dalle 9.30 bambine e bambini giocare a street basket, in incontri organizzati dalla Scuola Pallacanestro Castelnuovo, fino al pranzo della Liberazione, organizzato dal Circolo Caos, alle 12.30 presso la Sala della Polivalente.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, spazio alla musica dal vivo con il concerto “Scarpe rotte” presso il parco di via Ciro Bisi, che vedrà salire sul palco il cantautore modenese Guiglie, i Flexus – band attiva da più di vent'anni nel panorama musicale del rock, folk e musica d'autore –, a seguire il rock di Not Your Business e in chiusura Riccardo Ray DJ. Dal pomeriggio e per tutta la durata dell'evento sarà attivo il chiosco gestito dall'Associazione Capanno.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid; in caso di maltempo, l’evento si sposterà all’interno dei locali della Polivalente.