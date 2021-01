San Geminiano, il programma delle celebrazioni 2021

Il Capitolo Metropolitano ha varato il calendario delle cerimonie in occasione della festività di San Gemiano. Ovviamente a causa dell’attuale situazione sanitaria, non sarà possibile venerare le reliquie del Santo Patrono nella cripta del Duomo il giorno 31 gennaio. La visita si potrà effettuare nella settimana precedente e in quella seguente il giorno 31, negli orari di apertura della cattedrale.

L’accesso alle celebrazioni sarà a numero chiuso, così come quello alla cripta avverrà in modo contingentato.

Il programma completo

MERCOLEDI 27 GENNAIO 2021

ore 20.30: CONCERTO in onore del Santo Patrono, trasmesso in diretta su TRC e TVQui (canale 11, 19).

SABATO 30 GENNAIO 2021

ore 17.15: Primi Vespri Pontificali

presieduti da S.E. Mons. ARCIVESCOVO-ABATE, con la partecipazione del Capitolo metropolitano e del Clero Cittadino. ore 18: Celebrazione dell’Eucaristia della Vigilia presieduta Mons. Can. GIULIANO GAZZETTI Vicario generale.

DOMENICA 31 GENNAIO 2021

ore 8: Celebrazione dell’Eucaristia

presieduta da S.E. Mons. ENRICO SOLMI Vescovo di Parma.

ore 9.30: Celebrazione dell’Eucaristia

presieduta da S.E. Mons. LINO PIZZI Vescovo emerito di Forlì-Bertinoro.

ore 11: Solenne Concelebrazione

Pontificale presieduta da S.E. Mons. ARCIVESCOVO-ABATE Erio Castellucci e concelebrata da altri Ecc.mi Vescovi e dal Capitolo Metropolitano, preceduta dalla Benedizione alla Città con la Reliquia del Braccio di S. Geminiano. Saranno presenti la Comunità municipale e le Autorità cittadine. Diretta TV (TRC e TVQui).

ore 17.15: Secondi Vespri Pontificali

presieduti da S.E. Mons. ARCIVESCOVO-ABATE.

ore 18: Celebrazione dell’Eucaristia

presieduta da S.E. Mons. GIUSEPPE VERUCCHI Arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia.

Visitando la cattedrale nei giorni 30 e 31 gennaio si potrà ricevere l’INDULGENZA PLENARIA alle consuete condizioni (recita del Credo e del Padre Nostro, preghiera secondo le intenzioni del Papa, Comunione e Confessione nei giorni vicini).