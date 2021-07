Supercinema Estivo. il programma completo del mese di agosto

Un programma con i film più belli sotto le stelle anche nel mese di agosto con il meglio del cinema italiano e internazionale e tante anteprime al SuperCinema Estivo di Modena. Oltre alle opere più acclamante e premiate, italiane e internazionali, tanto spazio alle anteprime. Martedì 31 agosto si chiuderà l’estate del SuperCinema Estivo con la festa di chiusura “Schermi condivisi”, alle 20.45 presentazione dei festival cinematografici della provincia di Modena e alle 21.15 selezione di cortometraggi provenienti dalle precedenti edizioni dei festival, una serata ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Vista la capienza ridotta della sala, quest’anno si consiglia di acquistare in anticipo i biglietti dei film, online su webtic.it oppure in cassa dei giorni precedenti la proiezione. Se invece si sceglie il film all’ultimo minuto, fino alle 19.30 è attivo il servizio di ticketing online su webtic.it , altrimenti un numero limitato di biglietti resta disponibile in cassa. Il punto bar è gestito da Juta Cinemara. Il programma è consultabile sulla pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena e sul sito www.arcimodena.org .

I film italiani e internazionali più premiati

Nel programma di agosto il meglio del cinema: lunedì 2 agosto torna “The father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller, la storia di una figlia alle prese con un padre affetto da demenza senile, interpretato dal grande Anthony Hopkins. Il film, che ha vinto 2 premi Oscar, è l’adattamento di una pièce teatrale scritta dallo stesso Zeller, che debutta nel cinema con questa opera. Mercoledì 4 agosto sarà la volta di “La terra dei figli” di Claudio Cupellini, un film di fantascienza che racconta un mondo abitato da pochi sopravvissuti dopo una catastrofe che provoca violenza e solitudine tra le persone costringendole ad arrangiarsi come possibile, perdendo la cura per il prossimo, la capacità di leggere e di scrivere. Sabato 7 agosto torna “Nomadland” di Chloé Zhao, premiato con 3 Oscar nel 2021. Il film, ambientato negli Stati Uniti, porta sullo schermo la vita di una donna che dopo aver perso tutto decide di vivere da nomade. Venerdì 13 agosto torna “The father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller. Sabato 14 agosto arriva “The specials – Fuori dal comune” di Olivier Nakache, la storia di due uomini, educatori di bambini e adolescenti con autismo, uno musulmano e l’altro ebreo, uno padre di famiglia e l’altro “vittima” di una serie di appuntamenti al buio organizzati dai suoi amici. Con Vincent Cassel e Reda Kateb. Domenica 15 agosto arriva “Lasciami andare” di Stefano Mordini, la storia di una coppia separata che ha perso un figlio e che viene contattata dalla nuova proprietaria dell’appuntamento dove vivevano prima: la donna afferma che lei e il figlio sentono la voce di un bambino all’interno della casa. Nel cast Stefano Accorsi, Valeria Golino, Serena Rossi, Maya Sansa. Venerdì 20 agosto un poliziesco francese “Roubaix, una luce” di Arnaud Desplechin, in cui si indaga sull’omicidio di una donna anziana, una tragedia che sconvolge la città. Giovedì 26 agosto torna l’acclamato “Nomadland” di Chloé Zhao. Venerdì 27 agosto viaggio in Tunisia con “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi Labbé, la storia di Selma, una psicanalista che lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dove dovrà affrontare le barriere culturali di una comunità scettica verso questa pratica. Sabato 28 agosto torna il pluripremiato “The Father – Nulla è come sembra”, il film di Florian Zeller. Domenica 29 agosto verrà proiettato “Minari” di Lee Isaac Chung che ci mostra il sogno americano di una famiglia coreana negli anni ’80, mentre lunedì 30 arriva la commedia francese premiata al Festival di Berlino “Imprevisti digitali” di Benoit Delépine, che racconta la storia di tre vicini di casa che, nei guai per via della loro inettitudine con le nuove tecnologie, si lanceranno in una disperata battaglia contro i giganti di internet.

Accadde domani: un anno di cinema italiano

Ancora il meglio del cinema italiano con la rassegna realizzata in collaborazione con FICE Emilia-Romagna: si parte domenica 1 agosto con “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, film con Elio Germano che ha vinto 7 David di Donatello e che racconta la vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti dell’arte contemporanea internazionale. Domenica 8 agosto torna “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice, in cui Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D’Annunzio, mentre sabato 21 agosto verrà proiettato “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, tratto dall’omonima opera teatrale acclamata in tutto il mondo, che racconta la storia di cinque sorelle cresciute nella periferia di Palermo che vivono una tragedia in un giorno d’estate.

Anteprime

Nel mese di agosto tanti nuovi titoli per la rassegna dedicata alle anteprime, i film che usciranno in autunno nelle sale cinematografiche tradizionali. Giovedì 5 agosto arriva “La ragazza con il braccialetto” di Stéphane Demoustier, la storia di Lisa, una diciottenne con un braccialetto elettronico alla caviglia, in attesa di processo poiché accusata due anni prima del presunto omicidio della sua migliore amica. Il film ha vinto un premio ai Cesar e ai Lumiere Awards. Venerdì 6 agosto alle 21.15 “Supernova” di Harry Macqueen, che ci mostra il viaggio per l’Inghilterra in camper tra ricordi e progetti per il futuro di due amici di vecchia data, un pianista e uno scrittore sessantenni che condividono la passione per l’arte. Lunedì 9 agosto è la volta di “Nowhere special” di Uberto Pasolini, la storia di John, un lavavetri di trentaquattro anni che a causa di una grave malattia non ha più tanto tempo davanti a sé e decide di trovare una famiglia per il suo bambino di quattro anni, Michael, e in questo percorso costruisce con il figlio memorie preziose, passando le sue giornate con lui. Mercoledì 11 agosto arriva “Sibyl – Labirinti di donna” di Justine Triet, commedia che descrive la vita di Sibyl, che abbandona la scrittura per diventare psicologa e prende in cura Margot, una paziente che la coinvolgerà nelle sue vicende personali. La visione del film è vietata ai minori di 14 anni. Giovedì 12 agosto anteprima di “Un figlio” di Mehdi M. Barsaoui, film premiato al Festival di Venezia e ai Cesar, che racconta di una tranquilla vacanza in

Tunisia nel 2011 che si trasforma in un incubo per un’intera famiglia a causa di un imprevisto. Lunedì 16 agosto “Il matrimonio di Rosa” di Icìar Bollaìn, film che ha vinto due Goya e che racconta di un fenomeno internazionale che ha origine in Giappone, ma che si è diffuso in tutto il mondo: il matrimonio in solitaria. Rosa sta per compiere quarantacinque anni e si dedica completamente alla famiglia fino al momento in cui decide di riprendere le redini della sua vita e decide di ripartire da se stessa. Mercoledì 18 agosto “After Love” di Aleem Khan, film drammatico ambientato incentrato su una sconvolgente rivelazione: Mary una sessantenne che vive sulle coste meridionali dell’Inghilterra, dopo la morte del marito scopre che l’uomo aveva una seconda vita in Francia, oltre il canale della manica.

Giovedì 19 agosto arriva “Quo vadis, Aida?” di Jasmla Zbanid, una storia ambientata in Bosnia nel 1995. Aida, bosniaca, insegna inglese e lavora come interprete per l’ONU, ma quando il sistema di protezione internazionale inizia a deteriorarsi, la ragazza dovrà salvare la sua famiglia. Domenica 22 agosto e lunedì 23 agosto tornano rispettivamente sullo schermo del SuperCinema Estivo “Supernova” di Harry Macqueen e “Nowhere special” di Uberto Pasolini. Mercoledì 25 agosto l’ultima anteprima della stagione con “Falling – Storia di un padre” di Viggo Mortensen, incentrato su un dramma famigliare che ruota attorno ai rapporti padri-figli. E’ la storia di John e Eric, coppia che vive in California con la figlia adottiva. Il loro modello famigliare si scontrerà con la visione tradizionale dell’anziano Willis, padre di John.

Biglietteria e platea

Per il mese di agosto le proiezioni al SuperCinema Estivo di Modena, in Viale C. Sigonio 386, iniziano alle 21.15. La biglietteria aprirà un’ora prima. Gli spettatori e le spettatrici potranno accedere in sala solo con mascherina di protezione, da tenere fino al raggiungimento del posto e da utilizzarsi anche per ogni spostamento da/per il punto bar e i servizi igienici. Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento in fase di entrata e uscita dalla sala e nel raggiungere il punto bar o i servizi igienici. Sarà possibile prenotare e acquistare il biglietto online su webtic.it accedendo direttamente all’ingresso in sala, senza passare dalla biglietteria. Gli spettatori possono scaricare sul proprio smartphone gratuitamente l’applicazione “Webtic Prenotazioni Cinema” per gestire gli acquisti. Il biglietto unico costa 6 euro, sia online che in biglietteria (con possibilità di pagamento Pos). É disponibile un solo abbonamento a 10 spettacoli a scelta al costo di 40 euro (solo in biglietteria) per anziani a partire dai 65 anni, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics ed Endas esibendo un documento di identificazione e/o la tessera associativa in corso di validità.

