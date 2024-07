​Concordia sotto le Stelle 2024, musica e spettacoli in piazza Borellini

È pronta la rassegna estiva “Concordia sotto le stelle” che quest’anno porta in Piazza Borellini quattro eventi musicali nei quattro giovedì di luglio e una grande festa per Ferragosto. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e Proloco Concordia sarà presente ogni sera con bar e stand gastronomico.

La rassegna sarà inaugurata giovedì 4 luglio alle ore 21:15 con il concerto della Numero Uno Band dedicato a Lucio Battisti e Lucio Dalla. Il format del tributo ai due indimenticabili artisti vede impegnati Roberto Cavicchioli e Roberto Bortoli ad interpretare i due cantautori, accompagnati da una band di 12 elementi, in buona parte giovanissimi, conosciuta e apprezzata dagli amanti del sound italiano.

Giovedì 11 luglio la Filarmonica Giustino Diazzi guidata dal M° Marco Bergamaschi si esibisce nel tradizionale concerto estivo in cui la composizione bandistica concordiese eseguirà brani celeberrimi tratti dal repertorio classico e sinfonico, attingendo anche a composizioni moderne ed originali per banda.

Giovedì 18 luglio sale sul palco il dj Luca Verbeni per uno show con la migliore musica da ballare anni ’70, ’80 e ’90. Luca Verbeni è una delle voci storiche della radiofonia italiana con una attività iniziata nelle prime radio libere degli anni ’80 e proseguita diventando una delle voci di punta di molte radio. Oggi collabora con Radio Bruno e Radio Stella.

Giovedì 25 luglio si esibiscono i Juno, una live cover band con un repertorio che spazia dal rock alla musica dance, dall’electro al pop, combinando una selezione di brani internazionali con il meglio della musica italiana contemporanea.

Infine, giovedì 15 agosto Pro Loco Concordia propone una cena in piazza con lo spettacolo Animamia di Radio Stella. Per prenotazioni numero whatsapp 389 467 4689.

«Il programma degli eventi estivi - afferma la sindaca Marika Menozzi - offre spettacoli e occasioni culturali per un pubblico eterogeneo per età e sensibilità e che vuole favorire momenti di socializzazione e incontro per i cittadini. Anche quest’anno Piazza Borellini si trasforma in un’arena naturale in centro storico per accogliere giovani e famiglie a vivere momento di svago con spettacoli di qualità. Ringrazio Proloco per il sostegno e la piena collaborazione, che prosegue negli anni, a dimostrazione dell’attenzione verso il centro storico e la volontà di animare le serate estive concordiesi».