La Féra di Curiàus apre l'ottobre sassolese: il programma

Con la prima domenica di Ottobre iniziano, domani, le ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre: come da tradizione la prima è conosciuta come la Féra di Curiàus.

Per tutta la mattinata si svolgerà il mercato ambulante in tutto il centro cittadino, da piazza Libertà a piazza Garibaldi, da piazza Martiri Partigiani a piazzale Avanzini, comprendendo anche le vie del centro; per tutto il giorno, poi, i commercianti in sede fissa offriranno occasioni particolari per le fiere anche attraverso i banchetti posti in fronte alla vetrina.

Il programma dettagliato della prima domenica.