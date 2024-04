Festa della Liberazione: a Formigine trekking storico, pranzo della Resistenza e visita guidata al Castello

In occasione del 79esimo anniversario della Liberazione d’Italia, sono in programma per giovedì 25 aprile a Formigine le celebrazioni ufficiali con il corteo che attraverserà i principali luoghi della memoria della città. Si parte alle ore 9 in piazza Kennedy a Magreta con la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti. Alle 9.30 nel parco del Castello sarà celebrata la Messa, e alle 10.15 è in partenza “Senti che storia: una camminata sulla Costituzione”, corteo e trekking storico a cura di Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti a cui parteciperanno anche gli alunni delle scuole primarie che hanno preso parte al progetto di qualificazione scolastica “Dai margini alla storia, cittadini responsabili” di Arci Modena, in collaborazione con ANPI Modena.

Le tappe saranno scandite dalla deposizione delle corone d’alloro alla presenza delle associazioni ANPI, ALPI e ARCI e dalle letture degli studenti. Il corteo, che ricorderà anche Giacomo Matteotti nel centenario della sua uccisione da parte dei fascisti, sarà accompagnato dalla Wind Band del Liceo musicale Sigonio di Modena. Alle 12.45 la Polisportiva formiginese ospiterà il tradizionale pranzo della Resistenza a cura di ANPI (info e prenotazioni: 348/7638888). Alle ore 16, la giornata si chiuderà con una visita tematica al Castello di Formigine che ripercorre la storia degli ultimi giorni di guerra.

Tra il 1944 e il 1945, infatti, Formigine fu duramente colpita dai bombardamenti. Anche il Castello subì gravi danni poco prima della Liberazione e fu teatro di uno degli eventi più tragici legati ai bombardamenti: la morte di 20 persone che avevano cercato scampo nel rifugio antiaereo realizzato nei sotterranei della Torre dell’Orologio. (Per info e prenotazioni: 059 416277, lun.-ven. 9-13 castello@comune.formigine.mo.it, App IoPrenoto).