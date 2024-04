Festa della Liberazione, il programma a Medolla

Medolla si prepara alla ricorrenza del 25 aprile con un programma di eventi a cura dell’amministrazione comunale. Giovedì 18 aprile avrà luogo il corteo commemorativo con gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, con l’accompagnamento del Corpo Bandistico “Pietro Mascagni” di Crevalcore. Partenza alle ore 9 dalla Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, deposizione della corona d’alloro davanti alla Fontana dei Caduti e al teatro, con conclusione davanti al Municipio in piazza della Repubblica.

Domenica 21 aprile alla Sala Arcobaleno, alle ore 10 inaugurazione della nuova sede ANPI e della Consulta del Volontariato di Medolla, con ingresso da via Amendola. A intervenire, oltre all’amministrazione comunale, il presidente di ANPI provinciale Vanni Bulgarelli, Paolo Rocca e Mirko Bergamini, presidenti rispettivamente di ANPI Medolla e della Consulta del Volontariato. Nel pomeriggio alle 17, al Teatro Comunale “W. Facchini”, il quartetto d’archi Umbria Ensemble sarà protagonista del concerto “Voci di Libertà”.

Lunedì 22 alle ore 18, all’Auditorium di via Genova, presentazione del volume “Medolla tra fine Ottocento e la nascita della Repubblica. Una storia politica, economica e sociale”, alla presenza dell’autore, lo storico e giornalista Fabio Montella e della dottoressa Metella Montanari, direttrice dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena E.T.S., ente che ha collaborato al pari con ANPI Medolla.

Mercoledì 24 aprile, sempre in Auditorium e sempre con inizio alle 18, anteprima nazionale della presentazione del libro “25 aprile”, alla presenza dell’autore Luca Baldissara, professore di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Bologna. In collaborazione con l’Associazione Politeia.

Giovedì 25 aprile alle 8.45 ritrovo davanti al Municipio per la visita ai cippi, tra cui quello dedicato a Edmondo Cavallini in via Roma, recentemente restaurato. Alle 12.30 Pranzo della Liberazione alla Sala Arcobaleno (info e prenotazioni al 3470709694 e al 3338239422), a cura di ANPI Mirandola, Circolo Arcobaleno, AUSER, Consulta del Volontariato e SPI CGIL Medolla, con il patrocinio del Comune di Medolla. Per informazioni sugli eventi in programma contattare il Centro Culturale allo 0535 53850.