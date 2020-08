Concerto all'alba, drive in e nordic walking nel weekend di Sestola

A Sestola, il prossimo fine settimana, il cartellone dedicato ai turisti propone, sabato 8 agosto, al parco Corvetta, alle ore 6, il concerto all'alba della Gajè gipsy swing e in serata, alle ore 21, in piazza Passerini, il cinema drive in con la proiezione del film "Flashdance" (prenotazione obbligatoria del posto auto allo Iat del Cimone 0536 62324); durante la giornata alle ore 10 allo Iat del Cimone c'è la lezione di nordic walking con percorso dimostrativo e lo spettacolo di danza hip hop alle 17,30 in piazza Vittoria.

Domenica 9 agosto il programma prosegue, alle ore 16, con gli artisti di strada per le vie del centro, lo spettacolo teatrale con ritrovo al campanile alle ore 17, il concerto in piazza Barozzi, per chiudere la giornata al teatro Belvedere con lo spettacolo "I monologhi della vagina" di Eve Ensler (prenotazione obbligatoria allo Iat del Cimone 0536 62324).

Il calendario prosegue la prossima settimana che conduce al ferragosto, con diverse iniziative, ogni giorno; promosso dal Comune, il programma propone escursioni guidate, concerti, incontri culturali, teatro, animazioni, giochi e laboratori per i bambini; il cartellone è disponibile nel sito www.visitsestola.com e sulla pagina Facebook dello Iat del Cimone.