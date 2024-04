Festa della Liberazione, ecco gli appuntamenti a Spilamberto

Partono sabato 20 aprile le iniziative in programma a Spilamberto per la Festa della Liberazione. Alle 15 presso il Parco del Guerro in via Marie Curie appuntamento con il “Trekking storico resistente" a cura di ANPI Spilamberto e Allacciati Le Storie.

Lunedì 22 aprile alle 10 ritrovo in Corso Umberto I per le celebrazioni civili con la partecipazione delle autorità, dei cittadini, del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Spilamberto, del Gruppo Alpini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto. Alle 10.15 alzabandiera e corteo con deposizione delle corone ai cippi dei caduti in guerra e lancio di colombi; alle 10.45 discorso celebrativo del Sindaco.

Alle 14.45 inaugurazione del percorso “Spilamberto Libera”. Verrà inaugurata al Parco del Guerro di San Vito la seconda sagoma rappresentante le tappe storiche della Resistenza che hanno portato alla liberazione a Spilamberto e a San Vito, con la partecipazione dei ragazzi della Scuola Primaria Carmelina Trenti. In serata, alle 20.30, presso lo spazio Eventi “ L. Famigli”, “Liberi Tutti – suoni di libertà”, evento a cura del Laboratorio della Voce.

Giovedì 25 aprile appuntamento con la 35° edizione della “Biciclettata di Primavera”, a cura della Polisportiva Spilambertese settore ciclismo. Ritrovo alle 8.30 presso il Piazzale Rangoni. Alle 12.30 “Pranzo della Resistenza” presso il circolo Rinascita di San Vito, in via Medicine 1. Evento a cura di ANPI Spilamberto.

Dalle 15 alle 22, presso i locali esterni del Panarock di Spilamberto si terrà “Festival Resistenti”, organizzato da Circolo Gramsci Giovani in collaborazione con ANPI. In programma interventi storici, musica, bancarelle e cibo.

Per informazioni chiamare lo 059/789966; oppure scrivere a cultura@comune.spilamberto.mo.it.