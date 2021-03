Pasqua, il programma delle celebrazioni con il vescovo nelle diocesi di Modena-Nonantola e Carpi

Questo il calendario delle celebrazioni presiedute da Mons. Erio Castellucci in occasione della anta Pasqua.

Giovedì Santo

Alle 18, in Duomo a Modena, Messa in Coena Domini

Venerdì Santo

Alle 17, in diretta sul canale Youtube “Missio Modena”, Via Crucis “Sulle vie della libertà” - preghiera con le vittime di tratta e sfruttamento

Alle 18, in Duomo a Modena, celebrazione della Passione del Signore

Sabato Santo

Alle 19, in Duomo a Modena, solenne Veglia pasquale

Domenica di Pasqua - Messa del Giorno di Pasqua

Alle 9 nella casa circondariale Sant’Anna

Alle 10.45 in Cattedrale a Carpi

Alle 18 in Duomo a Modena, in diretta su Trc (canale 11) e TvQui (canale 19), con la traduzione simultanea nella lingua dei segni italiana grazie al servizio delle “Figlie della Provvidenza per le sordomute”.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme previste per la prevenzione del contagio da Covid-19, con distanziamento e capienze limitate secondo il protocollo Governo-Cei del 7 maggio 2020 e successive integrazioni, e seguiranno le indicazioni diocesane per la Settimana Santa comunicate a presbiteri, diaconi e fedeli, che è possibile consultare sui siti www.chiesamodenanonantola.it e www.diocesicarpi.it.

La Messa Crismale, presieduta da mons. Castellucci, sarà celebrata nella diocesi di Carpi lunedì 17 maggio, alle 19, in Cattedrale; nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola sabato 22 maggio, vigilia di Pentecoste, alle 10, nell’Abbazia di Nonantola.