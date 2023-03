Musica protagonista del weekend a La Tenda di Modena

È dedicata principalmente alla musica e alla danza la programmazione settimanale della Tenda, dove prosegue la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Le iniziative sono a ingresso gratuito.

Si comincia giovedì 9 marzo alle ore 21 col primo appuntamento di “Laika Circus”, una kermesse tre incontri, realizzata in collaborazione con Laika e con il contributo del Comune, tra musica, interviste, reading, concerti e socialità. La serata si apre col talk “Festival sei tu la mia felicità: Arti Vive / Ferrara sotto le stelle / Terrestri”, presentata da Lara Mammi di Radio Antenna 1, in cui intervengono Matteo Gozzi (Arti vive), Mattia Antico (Ferrara sotto le stelle) e Alessia Cuoghi (Terrestri). L’incontro è seguito, alle 22, dal live dei Breakfast club, trio che nasce con l’esigenza di connettere un’idea musicale acustica al panorama elettronico moderno, unendo tecnologia e tradizione. Enrico Bartoli, Roberto Mennuti e Luca Setti sono tre musicisti modenesi che hanno saputo rinnovarsi attraverso una costante ricerca, tra sperimentazione e programmazione, aggiungendo alle loro abilità di musicisti l’uso del computer come periferica musicale in ambito elettronico.

Spazio al rock invece venerdì 10 alle 21 col concerto dei Holding Absence, provenienti dal Galles per un evento di caratura internazionale a cura dell’associazione Intendiamoci collaborazione con Hellfire booking. Versatili, roventi, eclettici e “impetuosi”, gli Holding Absence sono uno dei gruppi più freschi della cresta dell’onda britannica e arrivano in Italia per sole due date sulla scia del successo dell'ultimo disco “The greatest mistake of my life” e dello split con gli Alpha Wolf. Ad aprire la serata sono le formazioni Not my grave e The end at the beginning.

Il fine settimana si sviluppa in due appuntamenti che chiudono il programma di “Ore d’aria festival”, rassegna curata dall’omonima associazione. In particolare, la serata di sabato 11, a partire dalle 20.30, si concentra sulla musica dal vivo col concerto di Na Isna e Crista: dopo l’esordio “Un dio furioso”, incluso tra i candidati alle Targhe Tenco 2014 nella categoria Miglior opera prima, i Na Isna presentano il nuovo album “Taklimakan”, a metà strada fra la musica d’autore e il rock di sostanza. Crista, invece, è una cantautrice romagnola che miscela influenze rock e punk senza dimenticare del glorioso passato melodico della canzone italiana, con testi semplici e allo stesso modo pungenti. Prima dei concerti, lo spazio mostre della struttura di viale Monte Kosica ospita il finissage dell’esposizione curata da Elena Pasini e Charli Aldrighi; una breve performance a cura di Elisa Balugani e con l’accompagnamento musicale di Daniele Rossi e l’esibizione delle danzatrici Vera Guaitoli, Emi Longagnani e Bianca Serena Truzzi accompagna l’ingresso del pubblico fino all’inizio dei live.

Domenica 12, sempre alle 20.30, è il momento de “Lo spazio vuoto”, performance di restituzione finale del laboratorio di ricerca sul movimento e sulle contaminazioni tra danza, musica e teatro UrbanLab. In particolare, in scena sono attesi i danzatori Simone Accietto, Sabrina Bergianti, Barbara Camellini, Marisa Carta, Chiara Diazzi, Aurelia De Luca, Vera Guaitoli, Giorgia Guerra, Emi Longagnani, Laura Martinelli, Leandro Manrique, Giada Mazzocco, Emma Panini, Chiara Pellegrini, Anita Piccinini, Simone Schedan e Bianca Serena Truzzi. Ad accompagnarli Enrico Pasini ed Anna Palumbo; voce fuori campo Gaia Davolio; direzione artistica Elisa Balugani. Hanno collaborato al progetto come ospiti Enrico Pasini, Gaia Davolio, Daniela Paci e Anna Palumbo.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034810.