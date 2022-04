25 aprile a Nonantola all'insegna di "Pace e Democrazia"

Sono diversi gli appuntamenti previsti a Nonantola per celebrare il 25 Aprile. Il tema scelto, in occasione del 77° Anniversario della liberazione, è “Pace e Democrazia”. Le iniziative sono concentrate soprattutto nella giornata di giovedì 21 aprile, Anniversario della Liberazione di Nonantola.

“Dopo due anni di commemorazioni in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria - spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Zoboli - torniamo finalmente a celebrare la Liberazione di Nonantola tutti insieme, con il tradizionale corteo accompagnato dalla Banda di Castelfranco Emilia, che terminerà al Teatro Troisi con l’ascolto di alcune testimonianze dal progetto “Noi Partigiani” e la conclusione affidata Coro Al Tursèin. Ringrazio a nome dell’Amministrazione tutti i componenti del Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni del 25 aprile, a partire dall’Istituto Comprensivo con il Consiglio dei Ragazzi e dall’ANPI. Queste celebrazioni sono anche occasione per annunciare che proporremo al Consiglio Comunale di Nonantola di revocare la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 22 maggio 1924, pochi giorni prima l’omicidio Matteotti, apice della spirale di violenza del primo fascismo e simbolico inizio di una dittatura che ha represso con la forza le libertà democratiche, si è macchiata di crimini di guerra in una tragica avventura coloniale, fino ad emanare le leggi razziali e condurre il Paese nel secondo conflitto mondiale, al fianco di Hitler. Con questo atto non vogliamo cancellare pagine del nostro passato, come se non fossero mai esistite, vogliamo anzi riflettere ancora sulla nostra storia, e affermare che Benito Mussolini non può essere cittadino onorario di un Comune come Nonantola, con la sua storia di solidarietà, accoglienza e cooperazione. Porteremo questo atto in discussione al Consiglio Comunale nel mese di maggio, in concomitanza con la data del conferimento”.

Il programma

Giovedì 21 aprile alle ore 10 al cimitero è prevista la posa della Corona Commemorativa al Sacrario del caduti. Alle ore 20 al Parco della Resistenza (piazzale del Vox) si tiene il Corteo commemorativo per le vie del paese accompagnato dalla Banda di Castelfranco Emilia. Poco dopo alle 21 15, ci si sposta al Teatro Troisi per la presentazione del progetto “Noi Partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana” alla presenza della Sindaca di Nonantola Federica Nannetti e del Presidente Anpi Provinciale di Modena Vanni Bulgarelli. L’ Accesso al teatro è previsto con il Green Pass rafforzato e la mascherina FFP2. In caso di pioggia la commemorazione serale di giovedì 21 aprile 2022 si svolgerà presso il Teatro Troisi a partire dalle ore 21.00

Domenica 24 aprile invece è in programma alle ore 15 la “Biciclettata della Memoria”. Dopo la partenza dal piazzale del Vox il percorso si snoda sul territorio alla riscoperta dei luoghi della Resistenza, a cura di Anpi Nonantola. In caso di pioggia l'evento sarà annullato. Inoltre, al Museo di Nonantola è presente un'ampia sezione dedicata alla Resistenza.