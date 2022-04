Il programma per il 77° della Festa della Liberazione a Soliera

Dopo due anni di celebrazioni segnate dai lockdown e dal contrasto al Covid19, il programma solierese per la Festa della Liberazione ha un profumo di rinascita collettiva , legato a quell’elemento identitario che è il ritrovarsi insieme.

Nel programma predisposto dal Comune di Soliera insieme all’ANPI, all’Istituto Storico di Modena, alla Fondazione Fossoli e alla Fondazione Campori, spicca lunedì 25 aprile il ritorno del tradizionale giro in bicicletta per la deposizione dei fiori ai cippi dei partigiani caduti. Il ritrovo e la partenza saranno al Parco della Resistenza, intorno alle 14.

Al rientro, alle 18, sotto il portico del Castello Campori, verrà inaugurata una targa in ricordo del rastrellamento dell’8 giugno 1944 . Interverranno il sindaco Roberto Solomita , il presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti e la ricercatrice Roberta Mira , con la partecipazione del Corpo bandistico Bruno Lugli.

Il cartellone di iniziative prevede anche nella serata di venerdì 29 aprile , alle 20.45, presso Habitat, in via Berlinguer 201, la proiezione gratuita del docufilm “Bella Ciao – Song of Rebellion” di Andrea Vogt. Il film racconta la vera storia della canzone nata come inno antifascista dei partigiani italiani e diventato un canto di libertà in tutto il mondo, attraverso le stratificazioni musicali di una partitura misteriosa, oggi patrimonio collettivo dell’umanità. Ingresso con green pass e mascherina Ffp2.