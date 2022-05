Fiera di Maggio a Castelnuovo, il programma del weekend

Concerti, mostre, mercati e tanto altro. È un ricco menù quello che propone la Fiera di Maggio per questo fine settimana. Sono tante, ad esempio, le iniziative dalle associazioni: dal trenino per bambini a cura dell’associazione Rio Gamberi alla ruota della fortuna della parrocchia di Portile, dalla gara decennale Lancio Emilia dell’associazione ALCA agli scacchi in piazza del Club 64 e pit stop cambio e allattamento bimbi della Via Lattea.

Nei due giorni sarà possibile fare acquisti al mercato ambulante, alla grande mostra mercato della Fiera, al mercato dell’arte e del'ingegno, al mercato dei commercianti. Spazio anche al benessere e alla scoperta di stili di vita alternativi: la splendida cornice del parco Giovane Holden ospiterà infatti Olistica Park, tante proposte per sperimentare le discipline olistiche, dalla riflessologia alla cristalloterapia, dalla naturopatia al qi gong.

Lo stile labronico e i ritmi latini di Bobo Rondelli & The Surealistas animeranno poi la serata di piazza Papa Giovanni XXIII dalle 21.30, a seguire spazio al dj set con Sonny Ve.

Domenica la Fiera apre presto i battenti con la mostra di moto d’epoca in via della Conciliazione e l’esposizione di auto d’epoca nel piazzale dell’auditorium, e proseguirà con le visite guidate all’acetaia comunale (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18) a cura della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto, la sfilata cosplay lungo le vie della Fiera alle 10.30, alle 15.30 caccia al portafortuna e Dj Bane e alle 16 il concerto di Francy Ozzi con le più belle colonne sonore dei cartoni animati nell’anfiteatro del Parco Rio Gamberi. Il parco della Polivalente ospiterà per tutta la giornata il saggio e i laboratori musicali dell’Associazione Magma, pomeriggio in via Roma con le esibizioni di Sv Dance School, Paso Adelante, Body Life Danza, Società Ginnastica Castelnovese.

Si balla all'Osteria Ghet un quel di Piazza Gramsci con #ghetunlatino dalle 19.30 e a seguire dj set con Lappo Dj, e all'Osteria Le Primizie di via della Conciliazione con dj set Cabba & Steve, gran finale sulle note soul del Gospel Experience Choir diretto da Sandra Cartolari, che si esibirà alle 21.30 sul palco di piazza Papa Giovanni XXIII.

Lunedì ci sarà l’ultimo appuntamento della Fiera: dalle 20 la tradizionale cena di chiusura lungo via Matteotti, un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, resa possibile dal contributo di Villani Salumi e A tavola con Marco.